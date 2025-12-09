Toll Brothers en berne après ses résultats annuels

Toll Brothers lâche 4% après avoir fait part lundi soir d'un BPA de 4,58 dollars au titre de son 4e trimestre comptable, contre 4,63 dollars un an auparavant, avec une marge brute ajustée sur ventes de maisons en baisse de 0,8 point à 27,1%.



Les revenus des ventes résidentielles se sont accrus de 4,6% à 3,41 MdsUSD, avec une quasi-stabilité du nombre de logements livrés à 3443, tandis que la valeur nette des contrats signés sur la période a diminué à 2,53 MdsUSD.



"Etant donnée la faiblesse de la demande sur de nombreux marchés, nous restons concentrer sur la conduite de nos activités de façon disciplinée et conforme à nos objectifs stratégiques de long terme", commente son PDG Douglas C Yearley.



Pour l'exercice qui commence, Toll Brothers table sur une marge brute ajustée sur ventes de maisons à 26% et sur des livraisons de 10 300 à 10 700 maisons, à comparer respectivement 27,3% et 11 292 livraisons sur l'exercice écoulé.