Toll Brothers lâche 4% après avoir fait part lundi soir d'un BPA de 4,58 dollars au titre de son 4e trimestre comptable, contre 4,63 dollars un an auparavant, avec une marge brute ajustée sur ventes de maisons en baisse de 0,8 point à 27,1%.
Les revenus des ventes résidentielles se sont accrus de 4,6% à 3,41 MdsUSD, avec une quasi-stabilité du nombre de logements livrés à 3443, tandis que la valeur nette des contrats signés sur la période a diminué à 2,53 MdsUSD.
"Etant donnée la faiblesse de la demande sur de nombreux marchés, nous restons concentrer sur la conduite de nos activités de façon disciplinée et conforme à nos objectifs stratégiques de long terme", commente son PDG Douglas C Yearley.
Pour l'exercice qui commence, Toll Brothers table sur une marge brute ajustée sur ventes de maisons à 26% et sur des livraisons de 10 300 à 10 700 maisons, à comparer respectivement 27,3% et 11 292 livraisons sur l'exercice écoulé.
Toll Brothers, Inc. est un constructeur de maisons de luxe. La société conçoit, construit, commercialise, vend et organise le financement d'une gamme de maisons individuelles de luxe, de maisons attenantes, de plans directeurs et de communautés urbaines de faible, moyenne et grande hauteur. Elle s'adresse à des acheteurs de luxe qui achètent leur première maison, qui déménagent, qui sont des " empty-nester " (déménageurs), des adultes actifs et des résidences secondaires aux États-Unis, ainsi qu'à des locataires urbains et suburbains, sous les marques Toll Brothers Apartment Living et Toll Brothers Campus Living. La société développe également des communautés planifiées et des terrains de golf et exploite, dans certaines régions, ses propres activités de distribution de bois d'œuvre, d'assemblage de composants de maisons et de fabrication. Elle exploite ses propres filiales d'architecture, d'ingénierie, de prêts hypothécaires, de titres de propriété, de développement foncier, d'assurance, de technologie de maison intelligente et d'aménagement paysager. La société possède 1 041 communautés à divers stades de planification, de développement ou d'exploitation, comprenant environ 74 700 sites d'habitation.
