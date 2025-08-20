Toll Brothers a fait part mardi soir d'un BPA de 3,73 dollars au titre de son troisième trimestre comptable (clos fin juillet), contre 3,60 dollars un an auparavant, avec une marge brute ajustée sur ventes de maisons en baisse de 1,3 point à 27,5%.
Les revenus des ventes résidentielles se sont accrus de 6% à 2,88 milliards de dollars, sur une augmentation de 5% du nombre de logements livrés à 2.959, tandis que la valeur nette des contrats signés sur la période a stagné à 2,41 milliards.
'Alors que les pressions sur l'abordabilité et les conditions économiques incertaines persistent, nous sommes satisfaits de la résilience de notre activité de luxe et de l'affluence accrue de nos clients', commente son PDG Douglas C Yearley.
Pour l'ensemble de l'exercice, Toll Brothers maintient sa prévision de marge brute ajustée sur ventes de maisons à 27,25%, mais n'attend plus que 11.200 livraisons de maisons, soit la borne basse de sa fourchette cible qui allait jusqu'à 11.600.
Toll Brothers, Inc. est un constructeur de maisons de luxe. La société conçoit, construit, commercialise, vend et organise le financement d'une gamme de maisons individuelles de luxe, de maisons attenantes, de plans directeurs et de communautés urbaines de faible, moyenne et grande hauteur. Elle s'adresse à des acheteurs de luxe qui achètent leur première maison, qui déménagent, qui sont des " empty-nester " (déménageurs), des adultes actifs et des résidences secondaires aux États-Unis, ainsi qu'à des locataires urbains et suburbains, sous les marques Toll Brothers Apartment Living et Toll Brothers Campus Living. La société développe également des communautés planifiées et des terrains de golf et exploite, dans certaines régions, ses propres activités de distribution de bois d'œuvre, d'assemblage de composants de maisons et de fabrication. Elle exploite ses propres filiales d'architecture, d'ingénierie, de prêts hypothécaires, de titres de propriété, de développement foncier, d'assurance, de technologie de maison intelligente et d'aménagement paysager. La société possède 1 041 communautés à divers stades de planification, de développement ou d'exploitation, comprenant environ 74 700 sites d'habitation.