Toll Brothers : légère hausse du BPA au 3e trimestre

Toll Brothers a fait part mardi soir d'un BPA de 3,73 dollars au titre de son troisième trimestre comptable (clos fin juillet), contre 3,60 dollars un an auparavant, avec une marge brute ajustée sur ventes de maisons en baisse de 1,3 point à 27,5%.



Les revenus des ventes résidentielles se sont accrus de 6% à 2,88 milliards de dollars, sur une augmentation de 5% du nombre de logements livrés à 2.959, tandis que la valeur nette des contrats signés sur la période a stagné à 2,41 milliards.



'Alors que les pressions sur l'abordabilité et les conditions économiques incertaines persistent, nous sommes satisfaits de la résilience de notre activité de luxe et de l'affluence accrue de nos clients', commente son PDG Douglas C Yearley.



Pour l'ensemble de l'exercice, Toll Brothers maintient sa prévision de marge brute ajustée sur ventes de maisons à 27,25%, mais n'attend plus que 11.200 livraisons de maisons, soit la borne basse de sa fourchette cible qui allait jusqu'à 11.600.