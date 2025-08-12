Toll Brothers : Wedbush abaisse son objectif de cours

Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur Toll Brothers, mais abaisse son objectif de cours de 175 à 165 dollars, à une semaine de la publication par le constructeur de maisons de ses résultats de troisième trimestre comptable.



S'il pense que le groupe peut atteindre ses objectifs de BPA pour ce trimestre et pour l'exercice 2025, il abaisse sa prévision de croissance des commandes au troisième trimestre de +20 à +5%, au vu des résultats récents de concurrents.



'Etant donnée la nature stagnante des taux hypothécaires, nous modélisons la croissance plus prudemment pour l'année prochaine, mais attendons encore une progression des revenus en rythme annuel', ajoute le broker.



Ainsi, Wedbush table sur des revenus de 11,4 milliards de dollars (au lieu de 11,7 milliards en estimation précédente) pour l'exercice 2026, toujours en croissance alors que le consensus en attend une légère baisse à 10,8 milliards.