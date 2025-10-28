Tomago Aluminium (Rio Tinto) envisage un possible arrêt de ses activités faute d'accord énergétique viable

Tomago Aluminium annonce l'ouverture d'une consultation avec ses employés concernant l'avenir de ses opérations, alors que son contrat d'électricité avec AGL arrivera à échéance fin 2028. Malgré deux années de discussions avec le marché, l'entreprise n'a pas identifié de solution énergétique économiquement viable pour poursuivre son activité au-delà de cette date.



Le coût de l'électricité représente plus de 40% des dépenses d'exploitation du site, et les offres reçues, qu'elles reposent sur le charbon ou les énergies renouvelables, impliqueraient une hausse significative des prix à partir de 2029, rendant le site non rentable.



Le directeur général Jérôme Dozol a déclaré que la société 'continue de rechercher une voie viable', tout en soulignant qu'aucune décision n'a encore été prise. Le processus de consultation se poursuivra jusqu'au 21 novembre avant toute décision définitive.



Tomago Aluminium, principal producteur d'aluminium d'Australie (590 000 tonnes par an), est une coentreprise détenue majoritairement par Rio Tinto (51,55%), aux côtés de Gove Aluminium Finance Ltd (36,05%) et Norsk Hydro (12,40%).



Toute décision sur l'avenir du site aurait donc un impact direct sur Rio Tinto et sur la production nationale d'aluminium.