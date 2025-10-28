Tomago Aluminium annonce l'ouverture d'une consultation avec ses employés concernant l'avenir de ses opérations, alors que son contrat d'électricité avec AGL arrivera à échéance fin 2028. Malgré deux années de discussions avec le marché, l'entreprise n'a pas identifié de solution énergétique économiquement viable pour poursuivre son activité au-delà de cette date.
Le coût de l'électricité représente plus de 40% des dépenses d'exploitation du site, et les offres reçues, qu'elles reposent sur le charbon ou les énergies renouvelables, impliqueraient une hausse significative des prix à partir de 2029, rendant le site non rentable.
Le directeur général Jérôme Dozol a déclaré que la société 'continue de rechercher une voie viable', tout en soulignant qu'aucune décision n'a encore été prise. Le processus de consultation se poursuivra jusqu'au 21 novembre avant toute décision définitive.
Tomago Aluminium, principal producteur d'aluminium d'Australie (590 000 tonnes par an), est une coentreprise détenue majoritairement par Rio Tinto (51,55%), aux côtés de Gove Aluminium Finance Ltd (36,05%) et Norsk Hydro (12,40%).
Toute décision sur l'avenir du site aurait donc un impact direct sur Rio Tinto et sur la production nationale d'aluminium.
Rio Tinto plc figure parmi les leaders mondiaux de la recherche, de l'exploration et de l'exploitation minière. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- minerais de fer (57,4%) : 287,7 Mt produites en 2024 ;
- aluminium, alumine et bauxite (24,2%) : 58,6 Mt de bauxite, 7,3 Mt d'alumine et 3,3 Mt d'aluminium produites ;
- cuivre (8,8%) : 624 Kt produites ;
- minéraux industriels (5%) : pigments de dioxyde de titane (990 Kt produites), borates (504 Kt produites) et sels (5,8 Mt produites) ;
- or (1,5%) : 282 000 onces produites ;
- diamants (0,5%) : 2,8 millions de carats produits ;
- autres (2,6%) : uranium, argent, zinc et molybdène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (0,3%), Europe (4,8%), Chine (57,4%), Japon (6,5%), Asie (6,9%), Etats-Unis (16,8%), Canada (2,9%), Australie (2%) et autres (2,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.