Le fonds spéculatif Toms Capital Investment Management a pris une participation dans CSX et a demandé à rencontrer son conseil d’administration, selon des sources proches du dossier. Cette initiative alimente les spéculations autour d’une consolidation du secteur ferroviaire américain, déjà marqué par le rachat de Norfolk Southern par Union Pacific pour 71,5 milliards de dollars.

Dirigé par Benjamin Pass, Toms Capital détenait 5,6 millions d’actions CSX au 30 juin. L’investisseur s’est déjà illustré dans des dossiers de fusions et restructurations comme U.S. Steel ou Kenvue. Dans le contexte actuel, plusieurs analystes estiment que CSX, opérateur dominant de la côte Est avec plus de 32.000 km de lignes, devra envisager un rapprochement stratégique. L’hypothèse d’une fusion avec BNSF, filiale de Berkshire Hathaway, circule déjà, ce qui donnerait naissance à un géant de près de 200 milliards de dollars.

La perspective d’une vague de fusions est renforcée par l’approbation en attente du rachat de Norfolk Southern par Union Pacific, qui créerait le premier réseau transcontinental couvrant 43 États. Le secrétaire au Commerce Howard Lutnick a salué l’idée d’une rationalisation du transport ferroviaire, tout en renvoyant la décision finale aux régulateurs. CSX, déjà sous pression d’investisseurs activistes comme Mantle Ridge, voit ainsi s’ajouter un nouvel actionnaire influent à son capital.