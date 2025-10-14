TomTom dépasse les attentes grâce à l'automobile, le titre monte

TomTom a annoncé mardi une forte hausse de son résultat opérationnel au troisième trimestre, soutenu par ses activités dans l'automobile.



Le bénéfice d'exploitation s'établit à 8,4 millions d'euros, au-delà des deux millions attendus par le marché.



'Notre chiffre d'affaires automobile a progressé grâce à la montée en puissance de nouvelles lignes de véhicules', a indiqué le directeur financier Taco Titulaer. TomTom confirme ses objectifs annuels.



'Dans l'ensemble, bien que notre modèle reste à revoir, la dynamique de redressement de TomTom semble intacte, et nous nous attendons à ce que les marchés réagissent positivement aux résultats d'aujourd'hui', estime l'analyste Savitro Kakkar, d'AlphaValue.



A la Bourse d'Amsterdam, le titre grimpait de plus de 7% mardi en fin de matinée dans le sillage de cette publication.