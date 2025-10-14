TomTom a annoncé mardi une forte hausse de son résultat opérationnel au troisième trimestre, soutenu par ses activités dans l'automobile.
Le bénéfice d'exploitation s'établit à 8,4 millions d'euros, au-delà des deux millions attendus par le marché.
'Notre chiffre d'affaires automobile a progressé grâce à la montée en puissance de nouvelles lignes de véhicules', a indiqué le directeur financier Taco Titulaer. TomTom confirme ses objectifs annuels.
'Dans l'ensemble, bien que notre modèle reste à revoir, la dynamique de redressement de TomTom semble intacte, et nous nous attendons à ce que les marchés réagissent positivement aux résultats d'aujourd'hui', estime l'analyste Savitro Kakkar, d'AlphaValue.
A la Bourse d'Amsterdam, le titre grimpait de plus de 7% mardi en fin de matinée dans le sillage de cette publication.
TomTom NV est le principal spécialiste indépendant des technologies de localisation. L'entreprise fournit des données et des technologies de localisation aux constructeurs automobiles, aux entreprises et aux développeurs, en tirant parti de sa vaste expérience et de son large éventail de clients et de partenaires. Ses cartes prêtes à l'emploi, ses itinéraires, son trafic en temps réel, ses API et ses SDK permettent une grande variété de cas d'utilisation dans tous les secteurs. TomTom NV opère dans deux secteurs d'activité : Location Technology (85,2% du CA) et Consumer (14,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (56,6%), Amérique (25,9%) et autres (17,5%).
