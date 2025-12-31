Le groupe souhaite conserver une participation de 5% dans la société, "car ses perspectives d'avenir sont encore plus prometteuses". Cette transaction générera une plus-value comptable et renforcera les capitaux propres de Tonner Drones.

"Il s'agit d'une nouvelle étape dans le développement de Tonner Drones. Cette transaction témoigne de notre capacité à valoriser les différents actifs de Tonner Drones", commente son dirigeant Diede van den Ouden.

