Tonner Drones s'allège au capital de Donecle

Tonner Drones annonce avoir signé un contrat pour la vente d'une partie de sa participation dans Donecle, cession pour laquelle la société de technologies pour le secteur de la logistique percevra environ 1,25 million d'euros début 2026.

Le groupe souhaite conserver une participation de 5% dans la société, "car ses perspectives d'avenir sont encore plus prometteuses". Cette transaction générera une plus-value comptable et renforcera les capitaux propres de Tonner Drones.



"Il s'agit d'une nouvelle étape dans le développement de Tonner Drones. Cette transaction témoigne de notre capacité à valoriser les différents actifs de Tonner Drones", commente son dirigeant Diede van den Ouden.



