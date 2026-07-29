L'essentiel :

- La dette financière divisée par quatre à 4,8 MEUR fin juin 2026

- Lancement de l'application mobile v3 intégrant l'intelligence artificielle



Toosla a présenté un bilan du premier semestre 2026 marqué par une transformation majeure sur les plans financier, technologique et organisationnel.



A fin juin 2026, la dette financière du groupe s'élève à 4,8 MEUR (donnée non auditée, hors obligations convertibles), contre 20,3 MEUR à fin 2025. Ce recul est principalement dû à un abandon de créances de 10,7 MEUR en échange d'un remboursement anticipé de 6,8 MEUR. Une fois le plan finalisé, la dette devrait être réduite à 2,4 MEUR, constituée uniquement d'une dette amortissable étalée sur plusieurs années.



Cette restructuration financière permet à Toosla de disposer d'une base plus solide pour poursuivre son développement. L'abandon de créance génèrera un produit financier exceptionnel qui contribuera à afficher le premier bénéfice net de la société. Par ailleurs, Toosla a lancé la version 3 de son application mobile, enrichie d'intelligence artificielle, offrant plus de 15 000 destinations en France et à l'international.



Le premier semestre 2026 a aussi été marqué par un ralentissement des déplacements automobiles lié à la hausse des prix des carburants. La demande de réservations a reculé d'environ 20%, impactant le chiffre d'affaires non audité qui s'établit à 2,9 MEUR, contre 4,3 MEUR au premier semestre 2025. Pour s'adapter, Toosla a privilégié des modèles de véhicules moins gourmands en carburant, ce qui a fait baisser le prix moyen des locations d'environ 10%. La société a également renforcé sa gouvernance en réunissant les fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général sous la direction de Panayotis Staïcos, nommé Président-Directeur Général depuis le 30 juin 2026.



Toosla prépare désormais une nouvelle feuille de route stratégique qui sera présentée à l'automne 2026, avec pour objectifs de capitaliser sur sa plateforme mondiale de mobilité et de jouer un rôle actif dans la consolidation du secteur. Cette nouvelle étape vise à retrouver la croissance et l'autonomie financière.



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