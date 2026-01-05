Le retour brutal du risque géopolitique réveille les acteurs de la défense, qui profitant aussi de la signature de nouveaux contrats. A la baisse, ce sont les bureaux d'études qui font la pluie et le beau temps.

Actions en hausse :



Exail Technologies (+13%) explose grâce à la deuxième plus grosse commande de son histoire pour des drones K-STER. Ce contrat de 40 MEUR porte sur plusieurs centaines d'unités destinées à des marines internationales. S'agissant de matériel "consommable" détruit lors du déminage, cette commande garantit des revenus récurrents au groupe. La production sera assurée à Ostende pour honorer un carnet de commandes dépassant désormais les 1 000 drones.



TomTom (+7%) gagne du terrain après l'annonce de l'intégration de ses cartes Orbis par Cariad. Ce composant central fournira des données spatiales ultra-précises pour les futurs systèmes de conduite automatisée de Volkswagen. Le marché salue ce partenariat stratégique qui assure une visibilité de long terme au groupe technologique.



Saab (+7%) signe un nouveau record dès l'ouverture de la bourse de Stockholm. Le titre profite de l'intensification des risques géopolitiques mondiaux après la capture de Nicolas Maduro par Washington. Dans ce climat d'incertitude, les investisseurs privilégient le secteur de la défense, anticipant une demande accrue pour les équipements militaires.



Idorsia (+7%) bondit après l'homologation de son médicament oral par les autorités canadiennes. Ce traitement s'adresse aux adultes dont la pression artérielle reste incontrôlée malgré trois autres thérapies. Le groupe recherche désormais des partenaires pour accélérer le lancement commercial de ce nouveau relais de croissance.



Rheinmetall (+6%) progresse après une commande massive de la Bundeswehr pour des munitions de 30 mm destinées aux véhicules de combat d'infanterie. Le contrat-cadre de décembre 2022 est prolongé pour plusieurs centaines de millions d'euros. Cette annonce souligne la position dominante du groupe dans l'approvisionnement militaire allemand.



Johnson Matthey (+5%) est en forme après le passage de Berenberg à "acheter" contre "conserver" auparavant. La banque a rehaussé sa cible de 2 050 à 2 550 GBX. Ce soutien favorise un rattrapage de la valeur en ce début de séance.



Eurofins Scientific (+5%) grimpe suite au relèvement de recommandation de BNP Paribas, passé de "sous-performance" à "surperformance". L'analyste a massivement rehaussé son objectif de cours de 51,50 à 75 EUR. Ce revirement incite les investisseurs à revenir sur le dossier



Alstom (+3%) progresse après l'annonce d'une commande globale de 2,5 MdsEUR répartie entre l'Amérique et l'Europe. Le marché salue ce flux d'affaires qui éclipse l'abaissement de recommandation de Kepler Cheuvreux à "conserver", malgré un objectif de cours relevé à 27,5 EUR. La dynamique commerciale du troisième trimestre confirme ainsi le redressement industriel du groupe.



Actions en baisse :



Munters (-6%) chute après l'abaissement de recommandation de DNB Carnegie, passé de "acheter" à "conserver" avec une cible maintenue à 205 SEK. Ce coup de frein éclipse les relèvements d'objectifs de Berenberg à 175 SEK et de SB1 Markets à 230 SEK.



Pandora (-3%) recule suite à l'abaissement de recommandation de DNB Carnegie, passé de "acheter" à "conserver". Le courtier a sabré son objectif de cours de 1 250 à 740 DKK. Cette décision pèse sur le titre en début de séance, le marché s'ajustant à cette nouvelle valorisation nettement plus conservatrice.



Argenx (-2%) recule après l'annonce d'une nouvelle équipe dirigeante. Karen Massey, actuelle directrice des opérations, deviendra CEO en remplacement de Tim Van Hauwermeiren, qui prendra la présidence du conseil d'administration. Ce passage de témoin fait suite au départ à la retraite de Peter Verhaeghe, figure historique du groupe depuis 2008.



Lonza Group (-2%) recule après la réduction de l'objectif de cours d'Octavian AG, qui passe de 675 à 670 CHF. Bien que l'analyste réitère sa recommandation d'achat, cette révision technique incite le marché à une légère pause.



Nordex (-2%) subit des prises de bénéfices après avoir grimpé de près de 4% vendredi. Malgré la commande de 73 turbines au Canada et la signature de contrats de maintenance longue durée, le titre marque une pause technique. Les investisseurs profitent d'un sommet annuel pour encaisser leurs gains, alors que la livraison de ces installations n'est prévue qu'entre 2027 et 2028.