Torex Gold Resources Inc. tire profit de son expansion mexicaine au moment même où la géopolitique intègre une 'taxe de stress' aux cours de l'or. Mais avec un titre s'échangeant avec une forte décote, ce trimestre record sera-t-il le point culminant du cycle ?

La géopolitique demeure le sujet de préoccupation majeur en 2026, et l'or continue de monopoliser l'attention.

Les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient s'enlisent, les tensions sino-américaines ne s'apaisent pas et l'incertitude politique fait désormais partie intégrante du paysage mondial. Ces tensions internationales soutiennent durablement les cours du métal jaune.

Le World Gold Council prévoit que cette tendance se maintiendra tout au long de l'exercice 2026 et jusqu'en 2027. Les banques centrales (notamment celles de Pologne, de Chine et d'Inde) poursuivent leurs achats à des niveaux proches des sommets récents, malgré la prudence des investisseurs. L'or acquis par les banques centrales et les grandes institutions financières internationales représente environ 17% à 20% de la demande mondiale au début de 2026. En résumé : cette frénésie d'achat relève davantage d'une stratégie politique à long terme que d'un mouvement de panique.

C'est dans ce contexte que évolue le producteur canadien Torex.

Torex a consacré ces dernières années à un travail de l'ombre : le développement de Media Luna (une mine souterraine d'or, de cuivre et d'argent dans le Guerrero, au Mexique), l'intégration d'acquisitions et la sollicitation de la patience des actionnaires pendant que le bilan supportait l'essentiel de l'effort. Au premier trimestre 2026, l'attente a pris fin, la société confirmant son passage du statut de projet de construction à celui d'entité opérationnelle. Quelques bémols subsistent toutefois.

L'or des fous ?

Torex a publié l'un de ces trimestres qui semblent presque trop beaux pour être vrais. En lisant entre les lignes, on s'aperçoit que c'est effectivement le cas. Le chiffre d'affaires a triplé sur un an pour atteindre 539 millions de dollars américains, soit une hausse spectaculaire de 217% par rapport aux 170 millions de dollars de l'an dernier. Le bénéfice net a bondi à 207,5 millions de dollars, une progression de 432% par rapport aux 39 millions de dollars précédents.

Il convient de rappeler que la barre était placée très bas après les résultats du premier trimestre 2025. L'entreprise était alors en plein milieu d'un arrêt de quatre semaines de son usine de traitement pour le raccordement du nouveau projet Media Luna, ce qui avait lourdement pesé sur la production.

Après des années de défis liés à la construction, la société a vendu 81 233 onces d'or (+36%) et 109 222 onces d'équivalent-or (+80%). Cette performance résulte d'un bond de 71% du prix de vente moyen réalisé, qui s'est établi à 4 784 dollars l'once (contre 2 793 dollars au T1 25) à la faveur du rallye boursier. Cet écart de 1 991 dollars par once est la raison principale de l'explosion du chiffre d'affaires.

En vendant 81 233 onces d'or aux nouveaux cours, l'entreprise a dégagé 162 millions de dollars de plus que si les prix étaient restés aux niveaux de l'an dernier. Quoi qu'il en soit, le véritable test sera sa capacité à maintenir des bénéfices trimestriels de 200 millions de dollars si l'or venait à se replier.

Attention à l'écart

L'action Torex a déjà connu son heure de gloire. Le titre a grimpé de 55,6% au cours de l'année écoulée pour atteindre son niveau actuel de 69,4 dollars canadiens, porté par l'envolée de l'or.

Il se situe 18% en dessous de son plus haut sur 52 semaines (85 CAD), ce qui indique que les investisseurs doutent de la capacité de l'or à se maintenir à ses sommets historiques de 2026. Avec une capitalisation boursière de 6,5 milliards de CAD (4,7 milliards de USD), Torex se négocie à un ratio cours/bénéfice (PER) de 6,5x par rapport aux bénéfices projetés pour 2026, soit près de la moitié de son PER moyen de 11,7x sur les deux dernières années. Cette expansion de multiple ne se concrétisera que si les marges et les flux de trésorerie restent constants.

Malgré ce scepticisme du marché, les analystes font preuve d'un optimisme débordant : les 11 experts suivant la valeur recommandent l'achat. Ils ont fixé un objectif de cours moyen de 96,9 CAD, laissant entrevoir un potentiel de hausse de 39,7% qui ressemble davantage à un v&oeuml;u pieux qu'à une certitude.

Double peine

Torex est confrontée à des risques géographiques et opérationnels significatifs, exploitant deux mines souterraines dans le Guerrero, au Mexique — une région très instable sujette aux menaces sécuritaires et aux accidents mortels, comme la fuite de monoxyde de carbone en 2024. La transition vers une configuration complexe à deux mines accroît le risque d'exécution, alors que le tout nouveau projet Media Luna fait face aux défis de la montée en puissance, incluant de potentielles surprises géologiques ou des incidents de traitement qui pourraient menacer les revenus prévus.

En outre, si les prix élevés de l'or dopent les flux de trésorerie, ils déclenchent également une hausse des taxes, des redevances et des coûts de participation aux bénéfices. Torex génère désormais d'importantes liquidités, mais le pari reste très concentré, et les prochaines décisions d'allocation de capital seront bien plus décisives que les précédentes.