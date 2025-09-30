TotalEnergies a finalisé la cession de 50% d'un portefeuille éolien et solaire en France
Publié le 30/09/2025 à 18:36
Cette transaction valorise le portefeuille à 265 millions d'euros.
À l'issue de cette transaction, TotalEnergies conserve une participation de 50 % et reste opérateur des actifs dont il achète et commercialise la majeure partie de la production.
'Pour atteindre l'objectif de rentabilité de 12 % pour ses activités Integrated Power, TotalEnergies vend jusqu'à 50 % de ses actifs renouvelables une fois qu'ils atteignent leur date de mise en service commerciale (COD) et qu'ils sont dérisqués, permettant ainsi à la Compagnie de maximiser la valeur de son portefeuille et de répartir ses risques' explique le groupe.