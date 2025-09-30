TotalEnergies annonce la finalisation de la cession de 50 % d'un portefeuille éolien et solaire de 270 MW en France à un fonds d'investissement géré par Eiffel Investment Group.

Cette transaction valorise le portefeuille à 265 millions d'euros.

À l'issue de cette transaction, TotalEnergies conserve une participation de 50 % et reste opérateur des actifs dont il achète et commercialise la majeure partie de la production.

'Pour atteindre l'objectif de rentabilité de 12 % pour ses activités Integrated Power, TotalEnergies vend jusqu'à 50 % de ses actifs renouvelables une fois qu'ils atteignent leur date de mise en service commerciale (COD) et qu'ils sont dérisqués, permettant ainsi à la Compagnie de maximiser la valeur de son portefeuille et de répartir ses risques' explique le groupe.