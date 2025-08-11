TotalEnergies : Berenberg reste à achat, ajuste sa cible

Publié le 11/08/2025 à 09:28

Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur TotalEnergies, mais réduit légèrement son objectif de cours de 61 à 60 euros, dans le sillage d'ajustements mineurs à ses estimations (-2%/-1% sur les BPA 2025/26 respectivement).



'Actuellement, le rendement du dividende est de 6,6%, et avec deux milliards de dollars de rachats d'actions par trimestre, le ratio de distribution semble supérieur à 55%, ce qui nous parait insoutenable dans l'environnement macroéconomique actuel', juge-t-il.



Selon le broker, la faiblesse de l'action sur les 12 derniers mois s'explique surtout en raison de cash-flows décevants et de dépenses d'investissement relativement élevées pour atteindre l'objectif d'un TCAC de 3% de la production jusqu'en 2030.



'Nous devons encore voir les bénéfices de cette croissance', estime néanmoins Berenberg, qui prévoit un meilleur second semestre 'à mesure que l'endettement diminue et que les désinvestissements permettent aux rachats de se poursuivre pour l'instant'.