TotalEnergies a annoncé mercredi avoir cédé à la société d'investissement espagnole Asterion Industrial Partners une participation de 50% au sein d'un portefeuille d'énergies renouvelables en Grèce, une décision que la compagnie française justifie par sa stratégie consistant à partager les risques liés à ses projets dans la production d'électricité bas carbone.
Dans un communiqué, le groupe précise que l'opération porte sur la moitié d'un ensemble de projets éoliens et solaires de 424 MW, sur la base d'une valorisation de 508 millions d'euros, soit environ 1,2 million d'euros par MW installé.
TotalEnergies conservera 50% des parts et restera opérateur des actifs, dont il achètera et commercialisera la majeure partie de l'électricité produite lorsque ceux-ci ne bénéficieront plus des tarifs réglementés.
Plus généralement, Total rappelle que sa stratégie actuelle consiste à céder jusqu'à 50 % de ses intérêts dans les actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre, éolien offshore) et flexibles (CCGT, stockage) afin d'atteindre ses objectifs de rentabilité et de maximiser la valeur de son portefeuille.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
