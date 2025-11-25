TotalEnergies cède à Shell ses parts d'un actif offshore nigérian pour 510 MUSD
Publié le 25/11/2025 à 10:03
L'opération marque la sortie de TotalEnergies de cet actif offshore nigérian mature et s'inscrit dans l'optimisation de son portefeuille amont. Le produit de la transaction renforcera la discipline financière du groupe dans un contexte de sélection accrue des investissements.
Pour rappel, la semaine dernière, TotalEnergies avait annoncé la signature d'accords avec Conoil Producing Limited prévoyant l'acquisition d'une participation opérée de 50% dans le bloc OPL257 lui permettant de détenir une part de 90% dans cet autre bloc de l'offshore nigérian.
Avec 209 000 barils équivalent pétrole produits par jour en 2024, le Nigeria reste l'un des principaux pays contributeurs aux productions d'hydrocarbures de la Compagnie. TotalEnergies opère également un large réseau de distribution qui compte quelque 540 stations-service sur le territoire.