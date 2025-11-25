TotalEnergies annonce que sa filiale TotalEnergies EP Nigeria a finalisé la cession de sa participation non opérée de 12,5% dans le contrat de partage de production OML118. L'actif est repris par Shell Nigeria Exploration and Production Company (10%) et Nigerian Agip Exploration (2,5%) pour un montant total de 510 millions USD.

L'opération marque la sortie de TotalEnergies de cet actif offshore nigérian mature et s'inscrit dans l'optimisation de son portefeuille amont. Le produit de la transaction renforcera la discipline financière du groupe dans un contexte de sélection accrue des investissements.

Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 9,7x avec un rendement légèrement inférieur à 6%.