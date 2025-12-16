TotalEnergies fait part d'un accord pour céder à PTTEP une participation indirecte de 9,998% dans le bloc SK408, un développement gazier majeur en Malaisie. À la suite de cette transaction, le groupe français conserve une participation de 30,002% dans ce bloc.

Ce partenariat avec PTTEP marque une nouvelle étape pour TotalEnergies en Malaisie après l'acquisition de SapuraOMV en décembre 2024 et d'une participation dans de nombreux blocs détenus par Petronas Carigali Sdn Bhd en juin dernier.

"Avec cette transaction, TotalEnergies assure une gestion efficace de son portefeuille en Malaisie tout en resserrant ses liens avec PTTEP, partenaire de longue date de la compagnie", commente Nicolas Terraz, directeur général exploration-production.