TotalEnergies cède sa filiale dans le conseil de développement durable

TotalEnergies a annoncé mardi la cession de sa filiale de conseil et de services de développement durable GreenFlex au groupe d'ingénierie français Oteis, un projet qui s'inscrit dans le cadre de sa stratégie consistant à se focaliser sur les activités de production et de fourniture d'énergies.



Aux termes de l'accord, dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés, il est prévu que TotalEnergies devienne un client majeur de Greenflex, avec lequel il va sceller un contrat de production de certificats d'économie d'énergie.



Dans un communiqué, Oteis explique de son côté qu'il prévoit de capitaliser sur l'expertise de GreenFlex en matière de conseil-environnemental et sociétal, de performances énergétiques et bas-carbone et de financement de la transition énergétique afin de créer un nouvel acteur de référence qui proposera une 'offre complète'.



Basé en région parisienne, Oteis emplois aujourd'hui plus de 800 salariés et compte une trentaine d'agences en France et en Europe.



Le groupe, qui a connu une forte croissance ces dernières années, exerce dans plusieurs domaines allant du bâtiment à l'eau et l'aménagement, en passant par les infrastructures et l'industrie.

