TotalEnergies a annoncé mardi la cession de sa filiale de conseil et de services de développement durable GreenFlex au groupe d'ingénierie français Oteis, un projet qui s'inscrit dans le cadre de sa stratégie consistant à se focaliser sur les activités de production et de fourniture d'énergies.
Aux termes de l'accord, dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés, il est prévu que TotalEnergies devienne un client majeur de Greenflex, avec lequel il va sceller un contrat de production de certificats d'économie d'énergie.
Dans un communiqué, Oteis explique de son côté qu'il prévoit de capitaliser sur l'expertise de GreenFlex en matière de conseil-environnemental et sociétal, de performances énergétiques et bas-carbone et de financement de la transition énergétique afin de créer un nouvel acteur de référence qui proposera une 'offre complète'.
Basé en région parisienne, Oteis emplois aujourd'hui plus de 800 salariés et compte une trentaine d'agences en France et en Europe.
Le groupe, qui a connu une forte croissance ces dernières années, exerce dans plusieurs domaines allant du bâtiment à l'eau et l'aménagement, en passant par les infrastructures et l'industrie.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
