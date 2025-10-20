TotalEnergies annonce la cession de sa filiale de conseil et de solutions de développement durable GreenFlex à Oteis.

Ce projet de cession s'inscrit pour TotalEnergies dans le cadre de sa stratégie de focaliser ses activités sur la production et la fourniture d'énergies.

Oteis Conseil & Ingénierie exerce dans de multiples domaines : Bâtiment, Eau & Aménagement, Infrastructures & Ouvrages d'Art, Industrie.

Oteis entend capitaliser sur l'expertise de GreenFlex en matière de conseil-environnemental et sociétal, performance énergétique et bas-carbone et financement de la transition.

Dans le cadre de l'accord de cession, TotalEnergies deviendra un client majeur de GreenFlex en signant un contrat de production de Certificats d'Economie d'Energie.