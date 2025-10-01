TotalEnergies annonce un accord pour céder à Vår Energi sa participation non-opérée (39,89%) dans West Ekofisk et Albuskjell, et un autre pour vendre à Orlen Upstream Norway sa participation non-opérée (20,23%) dans Tommeliten Gamma.
Le groupe énergétique précise que ces trois champs matures, situés dans la zone d'Ekofisk en Norvège, ont cessé de produire en 1998 et font l'objet d'un projet de redéveloppement dit 'Previously Produced Fields Project' (PPF).
La finalisation de ces transactions, dont les termes financiers ne sont pas précisés, est soumise à la décision finale d'investissement du projet PPF, attendue au quatrième trimestre 2025, et à l'approbation du régulateur.
'Nous restons pleinement engagés en Norvège, où la compagnie détient des intérêts dans de nombreux permis et notamment dans les champs en production de la zone d'Ekofisk', affirme Jean-Luc Guiziou, directeur Europe de la branche exploration-production.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
