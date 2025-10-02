TotalEnergies annonce un accord de cession d'une partie de sa participation dans le projet de stockage de CO2 de Bifrost à CarbonVault, filiale danoise du cimentier allemand Schwenk, ainsi accueilli comme partenaire et futur client au sein du projet.

Le Français détiendra désormais 45% du projet Bifrost en tant qu'opérateur, aux côtés de CarbonVault (35%) et de Nordsøfonden (20%). La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, dont l'approbation du régulateur.

Le projet Bifrost, qui comprend deux licences de stockage offshore de CO2 situées à environ 200 kilomètres à l'ouest des côtes danoises, fait partie du portefeuille de projets de captage et stockage de carbone (CCS) de TotalEnergies en mer du Nord.