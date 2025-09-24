TotalEnergies annonce avoir été désigné par l'État, en consortium avec RWE, comme lauréat de l'appel d'offres éolien offshore 'Centre Manche 2'. Ce projet de 1,5 GW, situé au large de la Normandie, représentera un investissement d'environ 4,5 MdEUR, le plus important du groupe en France depuis 30 ans.
Le parc produira près de 6 TWh/an, soit l'équivalent de la consommation de plus d'1 million de foyers, à un prix fixé à 66 EUR/MWh. La décision finale d'investissement est attendue début 2029, avec une mise en service prévue en 2033.
Jusqu'à 2500 emplois seront mobilisés durant les 3 années de construction, dont 500 000 heures réservées à l'apprentissage et à l'insertion. Le projet favorisera les fournisseurs européens et bénéficiera à l'économie normande.
À la suite d'une revue stratégique de ses investissements, RWE a émis le souhait de quitter le consortium, sous réserve de l'accord des autorités françaises.
Dans tous les cas, TotalEnergies indique qu'il poursuivra le projet en assumant l'ensemble des engagements du consortium et proposera de faire rentrer un nouveau partenaire dans le projet.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).