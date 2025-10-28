TotalEnergies indique que son consortium avec le développeur saoudien Aljomaih Energy & Water (AEW) s'est vu attribuer la licence pour développer, construire et opérer une centrale solaire de 400 mégawatts (MW) à As Sufun, en Arabie Saoudite.
L'électricité produite sera vendue à la Saudi Power Procurement Company dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité (PPA) d'une durée de 25 ans. La centrale solaire devrait être raccordée au réseau en 2027 et alimentera plus de 68 400 foyers.
Le projet d'As Sufun s'inscrit dans le cadre de la sixième phase du Programme national pour les énergies renouvelables (NREP), qui vise à réduire la dépendance aux carburants liquides dans la production d'électricité de l'Arabie Saoudite.
Ce nouveau projet renouvelable constitue une étape importante pour TotalEnergies dans ce pays, où le groupe exploite actuellement la centrale solaire de 119 MW de Wadi Al Dawasir et construit le projet Rabigh 2 de 300 MW.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
