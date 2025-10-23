Le tribunal judiciaire de Paris a jugé jeudi que TotalEnergies avait induit ses clients en erreur en menant des campagnes affirmant son ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et en se présentant comme un acteur 'majeur' de la transition énergétique, constituant ainsi une première dans une affaire dite de 'greenwashing'.
Selon le jugement rendu aujourd'hui, le groupe énergétique a commis des pratiques commerciales 'trompeuses', de nature à induire en erreur le consommateur, sur la portée de ses engagements environnementaux.
Le tribunal a ainsi ordonné à TotalEnergies et à sa filiale TotalEnergies Electricité et Gaz France de cesser leur allégations qualifiées de mensongères dans un délai d'un mois, sous peine d'astreinte provisoire de 10.000 euros par jour de retard, et de publier la décision de justice sur la page d'accueil de leur site Internet de façon visible pendant 180 jours.
Cette décision représente une victoire majeure pour les ONG Greenpeace France, Les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous, qui avaient engagé une action en justice en mars 2022 afin de faire reconnaître et de condamner le greenwashing de la multinationale.
'C'est la première fois à travers le monde qu'une major pétro-gazière est condamnée par la justice pour avoir trompé le public concernant sa contribution à la crise climatique', s'est félicité Greenpeace France dans un communiqué de presse.
L'association de militants écologistes dénonce 'derrière les fausses promesses et les discours verts', une réalité 'toute autre' sachant qu'en 2024, les énergies fossiles représentaient encore plus de 97% de la production énergétique totale de l'entreprise, et près de 80% de ses investissements.
'TotalEnergies prévoit même de continuer à augmenter sa production d'hydrocarbures dans les années à venir', souligne Greenpeace.
'En reconnaissant que la communication de Total trompe les consommateurs, la justice française s'attaque enfin à l'impunité du greenwashing fossile dont Total bénéficiait jusque-là', a renchéri Justine Ripoll, la responsable des campagnes chez Notre Affaire à Tous.
'Elle envoie un message clair: la désinformation climatique n'est pas une stratégie commerciale acceptable', poursuit-elle.
'Nous espérons que la décision du tribunal aidera à faire la lumière sur la réalité des activités de Total, qui continue son expansion pétro-gazière sur tous les continents', a déclaré de son côté Juliette Renaud, le coordinatrice des Amis de la Terre France.
Le tribunal de Paris a par ailleurs condamné TotalEnergies à verser à chacune des associations requérantes la somme de 10.000 d'euros au titre de la réparation du préjudice moral subi.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
