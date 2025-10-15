TotalEnergies annonce que sa production d'hydrocarbures est ressortie à 2,5 millions de barils équivalent pétrole par jour (Mbep/j) au 3? trimestre 2025, en hausse de 4% sur un an et supérieure aux prévisions, malgré l'arrêt du site Ichthys LNG (-50 kbep/j).
Le résultat et le cash-flow de l'Exploration-Production devraient progresser plus vite que la production grâce à l'effet positif des nouveaux volumes.
Les autres indicateurs publiés par TotalEnergies laissent entendre que le segment Integrated LNG afficherait un cash-flow stable, mais un résultat impacté par l'arrêt d'Ichthys, tandis qu'Integrated Power resterait en ligne avec les trimestres précédents. L'Aval devrait améliorer son résultat de 400 à 600 MUSD sur un an, porté par la forte hausse de la marge de raffinage européenne (63 USD/t contre 15 USD/t un an plus tôt).
Les investissements nets sont estimés à 3 MdUSD, incluant environ 500 MUSD de cessions nettes, et la dette devrait reculer de 0,5 à 1% par rapport à fin juin 2025. Malgré un Brent en baisse de 10 USD/b, le groupe anticipe une hausse globale du résultat et du cash-flow comprise entre 0 et 5%.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
