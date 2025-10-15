TotalEnergies annonce que sa production d'hydrocarbures est ressortie à 2,5 millions de barils équivalent pétrole par jour (Mbep/j) au 3? trimestre 2025, en hausse de 4% sur un an et supérieure aux prévisions, malgré l'arrêt du site Ichthys LNG (-50 kbep/j).

Le résultat et le cash-flow de l'Exploration-Production devraient progresser plus vite que la production grâce à l'effet positif des nouveaux volumes.

Les autres indicateurs publiés par TotalEnergies laissent entendre que le segment Integrated LNG afficherait un cash-flow stable, mais un résultat impacté par l'arrêt d'Ichthys, tandis qu'Integrated Power resterait en ligne avec les trimestres précédents. L'Aval devrait améliorer son résultat de 400 à 600 MUSD sur un an, porté par la forte hausse de la marge de raffinage européenne (63 USD/t contre 15 USD/t un an plus tôt).

Les investissements nets sont estimés à 3 MdUSD, incluant environ 500 MUSD de cessions nettes, et la dette devrait reculer de 0,5 à 1% par rapport à fin juin 2025. Malgré un Brent en baisse de 10 USD/b, le groupe anticipe une hausse globale du résultat et du cash-flow comprise entre 0 et 5%.