TotalEnergies annonce le lancement de la construction de l'usine de traitement d'eau de mer ainsi que de la phase 2 du redéveloppement du champ pétrolier de Ratawi, les deux derniers grands contrats du Gas Growth Integrated Project (GGIP), en Irak.
Avec ces signatures, l'ensemble des 4 volets (gaz naturel, solaire, pétrole, eau) du GGIP, mené par TotalEnergies (45%, opérateur) aux cotés de ses partenaires Basra Oil Company (30%) et QatarEnergy (25%), sont désormais en phase d'exécution.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 9x avec un rendement supérieur à 6%.
TotalEnergies développe ses projets en Irak
15/09/2025
