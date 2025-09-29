Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies, a présenté aujourd'hui depuis New York la stratégie et les perspectives de croissance de la Compagnie.
TotalEnergies vise ainsi une hausse de sa production d'énergies d'environ 4%/an jusqu'en 2030, tout en s'engageant à réduire ses émissions de -50% sur le Scope 1+2 Oil & Gas par rapport à 2015 et même de -80% sur le méthane d'ici 2030.
En parallèle, la compagnie compte mettre en place un plan d'économies de 7,5 MdUSD sur 2026-30, avec des investissements nets ciblés de 16 MdUSD en 2026 puis 15-17 MdUSD/an sur 2027-30, privilégiant les projets pétroliers et gaziers à forte marge et 4 MdUSD/an pour les activités bas-carbone, principalement l'électricité intégrée.
La firme prévoit une croissance Oil & Gas de 3%/an entre 2024 et 2030, soutenue par de nouveaux projets majeurs aux États-Unis, au Qatar, au Brésil, en Irak et en Ouganda. Le cash-flow du GNL devrait alors progresser de 70% d'ici 2030 grâce à l'expansion des ventes de 50%.
La production électrique visera 100-120 TWh/an en 2030, dont 70% renouvelable, avec une rentabilité de 12% attendue pour Integrated Power. Le free cash-flow devrait croître de 10 MdUSD à l'horizon 2030. Le retour aux actionnaires sera supérieur à 40% du cash-flow, avec des rachats d'actions de 7,5 MdUSD en 2025 et 0,75 à 1,5 MdUSD/trimestre en 2026.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.