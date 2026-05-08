TotalEnergies EP Gabon double son bénéfice trimestriel

La hausse des prix du pétrole a permis à TotalEnergies EP Gabon d'améliorer nettement sa rentabilité au premier trimestre 2026, malgré un recul de sa production et de son chiffre d'affaires.

Sur la période, le prix moyen du Brent s'est établi à 81,1 dollars, en progression de 7% par rapport au premier trimestre 2025. Le groupe a toutefois bénéficié d'un environnement commercial plus favorable encore, avec un prix de vente moyen de son brut porté à 93,5 USD, soit une hausse de 24% sur un an.



Cette performance s'explique par l'envolée des cours en mars dans un contexte de tensions géopolitiques au Moyen-Orient, mais aussi par un calendrier d'enlèvements avantageux ayant permis à la société de vendre sa production à un prix supérieur à la moyenne du Brent.



La production de pétrole brut ressort à 16,1 kb/j, en baisse limitée de 4% par rapport à l'an dernier. Le recul reflète principalement le déclin naturel des champs ainsi qu'un arrêt de production non planifié lié à des travaux d'intégrité sur le pipeline export Anguille/Ile Mandji-Cap Lopez.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'établit néanmoins à 98 MUSD, contre 117 MUSD un an plus tôt, soit une baisse de 16%. L



Le groupe explique ce repli par une diminution de 33% des volumes vendus, conséquence d'un planning d'enlèvements défavorable sur la période. La progression des prix de vente du brut a toutefois permis d'en limiter l'impact.

Les flux de trésorerie d'exploitation restent négatifs à -4 MUSD, mais s'améliorent très fortement par rapport aux -229 MUSD enregistrés un an auparavant. Hors variation du besoin en fonds de roulement, les flux de trésorerie progressent à 111 MUSD, contre 73 MUSD au premier trimestre 2025, soutenus par les ventes élevées réalisées en mars et par la hausse des cours du pétrole.



La variation du besoin en fonds de roulement continue cependant de peser sur les comptes. En 2025, celle-ci avait été fortement impactée par le versement exceptionnel d'un dividende complémentaire de 320 MUSD. En 2026, la hausse des prix du brut en fin de trimestre a entraîné une forte valorisation des stocks et des créances clients liées aux ventes de pétrole.



Les investissements pétroliers atteignent 15 MUSD sur le trimestre, contre 19 MUSD un an plus tôt. Ils ont principalement porté sur des travaux d'intégrité des installations et des initiatives destinées à soutenir la production.



Porté par la hausse des prix du brut et par la baisse des charges d'exploitation, le résultat net trimestriel a plus que doublé pour atteindre 45 MUSD, contre 22 MUSD un an plus tôt. Le groupe souligne également une diminution des amortissements, tandis que la hausse de la fiscalité et le léger recul de la production ont partiellement limité cette progression.



Enfin, le conseil d'administration du 24 mars a arrêté les comptes 2025 et décidé de proposer aux actionnaires le versement d'un dividende de 22,22 USD par action lors de l'assemblée générale prévue le 7 mai 2026.