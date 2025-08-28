TotalEnergies EP Gabon : résultat net nul au 2e trimestre

TotalEnergies EP Gabon publie un résultat net nul au deuxième trimestre 2025, à comparer à un bénéfice de 22 millions engrangé au premier trimestre, pour un chiffre d'affaires en baisse de 15% à 100 millions de dollars.



Cette baisse du résultat net s'explique pour -81% par la baisse anticipée de la production (du fait des arrêts planifiés) et du prix moyen du brut, et pour -19% par la baisse des autres produits financiers et non opérationnels (moindre rémunération de trésorerie).



Les investissements pétroliers sont restés globalement stables à 20 millions, couvrant essentiellement les arrêts planifiés pour maintenance, les initiatives de production et les opérations relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des activités.