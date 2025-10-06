TotalEnergies et Veolia renforcent leur coopération environnementale

TotalEnergies et Veolia indiquent avoir signé un protocole d'accord pour intensifier leur coopération dans la transition énergétique et l'économie circulaire, en ligne avec leurs démarches de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et d'empreinte hydrique.



Ils combineront l'expertise de Veolia en gestion de la ressource en eau et en valorisation de nouveaux flux de déchets, et celle de TotalEnergies en mesure et réduction des émissions de GES, ainsi que de production et fourniture d'énergies bas carbone.



Ainsi, TotalEnergies aidera le groupe de services aux collectivités à réduire les émissions de méthane de ses centres de stockage de déchets, ainsi qu'à accélérer le déploiement de solutions d'énergie bas carbone sur ses sites de dessalement.



De son côté, Veolia accompagnera le groupe pétro-gazier dans la réduction de l'empreinte hydrique de ses activités industrielles, avec notamment le développement de projets de réutilisation des eaux usées sur les sites de TotalEnergies.



Enfin, les deux groupes vont mettre en commun leurs capacités de recherche et d'innovation afin d'explorer l'industrialisation de nouveaux procédés de récupération des éléments chimiques stratégiques contenus dans des déchets encore peu valorisés.