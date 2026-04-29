TotalEnergies fait le plein de confiance

TotalEnergies (+0,46% à 78,63 euros) enregistre l'une des plus fortes hausses du CAC 40 ce matin, soutenu par les solides résultats au premier trimestre 2026. Le géant pétrolier a généré sur cette période un résultat net ajusté (part TotalEnergies) de 5,4 milliards de dollars, en croissance de 41% par rapport au quatrième trimestre 2025 et de 29% en glissement annuel. Il est supérieur aux attentes du marché : 5,2 MdsUSD.

Le résultat net ajusté dilué par action s'est établi à 2,45 USD sur ce premier trimestre contre 1,73 USD sur les trois derniers mois de l'année 2025.



Le spécialiste des hydrocarbures affiche un cash-flow de 8,6 MdsUSD, soit une hausse de 23% sur un an, "démontrant sa capacité à capturer la hausse des prix grâce à un portefeuille intégré de business performants et diversifiés dans le pétrole, le gaz et l'électricité". Jefferies affirme que ce flux de trésorerie a battu le consensus des analystes de 1%.



Hausse du dividende



Compte tenu de la génération de cash-flow et de la capacité à maintenir un bilan solide, le conseil d'administration de TotalEnergies a décidé d'augmenter de 5,9% le premier acompte sur dividende à 0,90 EUR par action, soit la "plus forte croissance de dividende parmi les majors pétrolières".



Toujours au chapitre des distributions aux actionnaires, la compagnie pétrolière a, en outre, autorisé à poursuivre les rachats d'actions jusqu'à 1,5 MdUSD pour le second trimestre ainsi que confirmé l'objectif de pay-out supérieur à 40% pour l'année.



Par ailleurs, le programme de rachat d'actions (SBB) pour le premier trimestre a été revu à la hausse, passant de 0,75 MdUSD à 1,5 MdUSD, soit la fourchette haute de ses prévisions.



Concernant l'activité sur les trois premiers mois de l'exercice 2026, la production d'hydrocarbures pour le GNL est en hausse de 12% en rythme séquentiel et de 4% sur un an. Elle est portée principalement par une croissance de production en Australie, aux Etats-Unis et en Malaisie. Le résultat opérationnel net ajusté et la marge brute d'autofinancement (CFFO) du segment Integrated LNG se sont établis respectivement à 1 318 MUSD et 1 785 MUSD, en forte hausse sur ce premier trimestre, stimulés par la hausse de la production de GNL et des activités de négoce tirant parti de la volatilité des marchés.



De surcroît, la production nette d'électricité (sa division Integrated Power) est en augmentation sur un an, à 11,7 TWh, la croissance de 20% de la production à partir de sources renouvelables compensant la moindre utilisation des capacités flexibles à gaz dans un contexte de moindre demande hivernale en Europe et aux Etats-Unis.



Concernant l'activité raffinage-chimie, les volumes raffinés sont en hausse de 9% sur ce trimestre, les unités ayant retrouvé leur pleine performance opérationnelle, pour atteindre un taux d'utilisation de 92% dans un contexte d'absence de grands arrêts durant ce premier trimestre 2026. Le résultat opérationnel net ajusté de ce secteur s'établit à 1 599 MUSD sur cette période de trois mois en hausse de près de 600 MUSD par rapport au quatrième trimestre 2025. Il est soutenu par la bonne performance opérationnelle des raffineries ayant permis de capturer les marges élevées en mars, et des activités de négoce de brut et de produits pétroliers ayant tiré parti d'un environnement favorable au mois de mars.



Suite à cette publication trimestrielle, Oddo BHF maintient sa recommandation à surperformance sur TotalEnergies avec un objectif de cours inchangé à 85 EUR. "Le titre se négocie avec une prime d'environ 15% par rapport à ses pairs. Cet écart est justifié par une croissance et une rentabilité supérieures, ainsi que par la résilience du groupe. La solidité du bilan permet d'envisager des retours de liquidités plus importants pour les actionnaires", a expliqué le broker pour justifier sa décision.



Concernant ses perspectives, pour le deuxième trimestre de son exercice 2026, TotalEnergies prévoit de continuer à bénéficier de prix élevés, dans un contexte où le baril de pétrole dépasse les 70 USD. Quant à sa production, la croissance de 4% devrait plus que compenser la perte de 15% de celle au Moyen-Orient. Sur le trimestre à venir, les prix de vente du GNL devraient augmenter pour atteindre 10 USD/Mbtu, contre 8,5 USD/Mbtu au premier trimestre.



Le taux d'utilisation des raffineries devrait être entre 80 et 85% au deuxième trimestre, compte tenu notamment de l'impact de la réduction de capacité de SATORP (entreprise commune entre Saudi Aramco - 62,5% - et TotalEnergies - 37,5%). en Arabie Saoudite et du grand arrêt planifié d'une durée de deux mois sur la raffinerie de Donges, en France.



La Compagnie confirme ses investissements prévus pour l'année pour un montant net prévu à 15 MdsUSD sur 2026, en ligne avec la guidance annuelle. Elle examine la possibilité d'accélérer des projets à cycle court pour tirer parti des prix actuels des hydrocarbures.



Accord finalisé avec EPH



Par ailleurs, TotalEnergies annonce la finalisation de l'acquisition, signée le 16 novembre 2025, de 50% de la plateforme de production d'électricité flexible d'EPH en Europe de l'Ouest, conduisant à la création de TTEP, le second acteur européen de production d'électricité flexible.



Pour rappel, TTEP détient et opère des centrales électriques flexibles au gaz naturel, à biomasse et des systèmes de stockage par batteries (BESS), pour une capacité totale de 14 GW installés ou en cours de construction. Sa production d'électricité a atteint près de 30 TWh en 2025.



TotalEnergies et EPH ont conclu des contrats de tolling (contrat de façonnage = accord de prestation de services industriels) avec TTEP, permettant à chaque partenaire de commercialiser leur quote-part de production électrique. Par ailleurs, TTEP dispose d'un portefeuille de projets de 5 GW et sera le véhicule d'investissement privilégié des deux actionnaires pour le développement de leurs activités de production d'électricité flexible et de solutions de stockage par batteries à grande échelle dans les 5 pays concernés.



Cette transaction est effective ce jour. Le Conseil d'administration de TotalEnergies SE a approuvé l'émission d'environ 95,4 millions d'actions au profit d'EPH, représentant environ 4,2% du capital du fournisseur français d'électricité et de gaz, faisant ainsi d'EPH l'un des principaux actionnaires de la Compagnie.



D'ailleurs, compte tenu de la finalisation de la transaction avec EPH, le groupe pétrolier français confirme que le secteur Integrated Power devrait bénéficier sur l'année 2026 de 10 TWh de production nette d'électricité, en ligne avec les 15 TWh de guidance sur une année pleine et d'une contribution de plus de 500 MUSD de cash-flow disponible.