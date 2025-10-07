TotalEnergies annonce la création, avec la Banque des Territoires, d'une plateforme d'investissement dédiée au développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques en France. Détenue à 51% par TotalEnergies et 49% par la Banque des Territoires, cette structure vise à accompagner municipalités et collectivités dans le déploiement de nouveaux réseaux de recharge.

La compagnie apportera son expertise d'exploitation et d'entretien d'un réseau déjà composé de près de 30 000 points de recharge, dont 4500 en concessions publiques. La Banque des Territoires, qui a investi plus de 500 MEUR dans la mobilité électrique depuis 2022, mettra à profit son savoir-faire en financement de projets publics.

Mathieu Soulas, Directeur Nouvelles Mobilités de TotalEnergies, souligne la volonté 'd'accompagner les collectivités dans le déploiement de solutions de recharge accessibles et performantes'.