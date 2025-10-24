TotalEnergies a annoncé vendredi qu'il avait choisi de ne pas faire appel de la décision du tribunal judiciaire de Paris, qui l'a condamné hier pour des pratiques commerciales jugées 'trompeuses' concernant la portée de ses engagements environnementaux.
Dans un communiqué, le groupe énergétique prend acte du jugement tout en faisant valoir que les requêtes des ONG plaignantes, ayant trait à la campagne de communication qui avait suivi son changement de nom en 2021, ainsi que celles visant sa communication institutionnelle sur le rôle du gaz naturel et des biocarburants dans la transition énergétique, ont toutes été déboutées.
'Aucune 'publicité' des filiales de TotalEnergies en France n'a été condamnée par le tribunal', précise-t-il, soulignant que le tribunal a rejeté l'essentiel des demandes formulées à son encontre.
Conformément à la décision de justice, qui lui demande de retirer trois paragraphes relatifs à l'ambition en matière de neutralité carbone du site internet de sa filiale française destiné aux particuliers, la société explique qu'il prévoit de remplacer ces passages par une description factuelle de la mise en oeuvre de sa stratégie multi-énergies 'afin de dissiper tout doute auprès de ses clients'.
Le groupe considère cependant que les Français ont le droit d'être informés sur ses initiatives en matière de transition énergétique et dans les nouvelles énergies, à savoir l'électricité, les renouvelables, les biocarburants ou les bornes de recharge électrique, se disant 'fier' d'avoir investi plus de 20 milliards d'euros dans les énergies bas-carbone dans le monde depuis 2020, dont quatre milliards d'euros en France.
'N'en déplaise à tous ceux qui veulent continuer à nous accuser de 'greenwashing' en dépit de tout ce que nous avons déjà accompli pour la transition énergétique en France et dans le monde, nous sommes fiers de mettre toutes nos énergies au service du quotidien de nos clients, de contribuer à la sécurité énergétique globale, et de participer à la construction du système énergétique de demain', conclut-il.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
