TotalEnergies annonce la nomination de Nicola Mavilla comme directeur exploration de la compagnie, à compter du 1er novembre prochain : il succèdera ainsi à Kevin McLachlan, qui occupait cette fonction depuis 2015.

'Fort de 25 ans d'expérience dans l'industrie pétrolière et gazière, Nicola Mavilla a un parcours jalonné de succès dans le domaine de l'exploration', souligne TotalEnergies. Depuis 2024, il était directeur des projets d'exploration de son concurrent italien Eni.

TotalEnergies rappelle investir environ 1 milliard de dollars par an dans les activités d'exploration et d'appréciation, en se concentrant sur des prospects pouvant conduire à des développements à bas coûts et à faibles émissions.