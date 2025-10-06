TotalEnergies annonce la nomination de Nicola Mavilla comme directeur exploration de la compagnie, à compter du 1er novembre prochain : il succèdera ainsi à Kevin McLachlan, qui occupait cette fonction depuis 2015.
'Fort de 25 ans d'expérience dans l'industrie pétrolière et gazière, Nicola Mavilla a un parcours jalonné de succès dans le domaine de l'exploration', souligne TotalEnergies. Depuis 2024, il était directeur des projets d'exploration de son concurrent italien Eni.
TotalEnergies rappelle investir environ 1 milliard de dollars par an dans les activités d'exploration et d'appréciation, en se concentrant sur des prospects pouvant conduire à des développements à bas coûts et à faibles émissions.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
