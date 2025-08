TotalEnergies : parts dans deux blocs cédées en Argentine

TotalEnergies annonce un accord avec YPF pour la cession de sa participation opérée de 45% dans deux blocs d'huile et de gaz non conventionnels (Rincon La Ceniza et La Escalonada), dans le bassin de Neuquen en Argentine.



Le montant de la transaction, dont la finalisation reste soumise aux conditions habituelles, s'élève à 500 millions de dollars, correspondant à une valorisation d'environ 10.000 dollars l'acre pour ces blocs en phase 'pilote' de développement.



'Cette transaction nous permet de valoriser une partie de notre portefeuille tout en concentrant nos efforts sur le développement de nos actifs clés dans le bassin de Neuquén ainsi que dans l'offshore en Terre de Feu', explique TotalEnergies.