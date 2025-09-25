TotalEnergies a confirmé hier son projet de transformation des ADR cotés à Wall Street en actions ordinaires.

Cette démarche, très technique à ce stade et indolore pour l'actionnaire français, avait été perçue au moment de son annonce, en avril 2024, comme le signe avant-coureur d'un possible déménagement de la major pétrolière aux Etats-Unis. Il faut dire que le management de TotalEnergies avait à l'époque laissé un peu vivre la rumeur, pour marquer son mécontentement vis-à-vis du traitement de l'entreprise dans l'Hexagone.

Hier, le conseil d'administration a approuvé la modification, qualifiée de "projet technique de transformation des certificats de dépôts d’actions cotés au New York Stock Exchange depuis 1991 en actions ordinaires". Euronext Paris "demeurera le marché d’introduction des actions TotalEnergies." Si j'avais l'esprit mal tourné, je dirais que c'est un superbe enfonçage de porte ouverture ou une forme de truisme : le fait que Paris soit le marché d'introduction des actions ne changera jamais. Mais TotalEnergies n'a pas écrit "Euronext Paris demeurera le marché de cotation principal des actions TotalEnergies." Et ce n'est pas un hasard, parce que l'entreprise peut ainsi laisser ouvert le champ des possibles.

En 2024, le PDG du groupe Patrick Pouyanné s'était défendu de vouloir faire quitter la France ou la Bourse de Paris à son groupe. "Ce que nous cherchons à faire, c'est juste d'être capable d'offrir les actions TotalEnergies sur les marchés européens et américains en même temps, pour accroître la liquidité", avait-il expliqué à l'époque. Les investisseurs nord-américains représentent déjà une part importante du tour de table de TotalEnergies : près de la moitié des institutionnels présents au capital.

ADR, actions ordinaires, c'est quoi ?

Un ADR (American Depositary Receipt) n'est pas une action mais un certificat émis par une banque américaine qui représente une ou plusieurs actions d’une société étrangère et qui se négocie sur une place boursière américaine (NYSE, Nasdaq). Les ADR permettent aux investisseurs américains d’acheter des titres étrangers en dollars, via leur courtier local, sans avoir à passer par la place boursière d’origine ni gérer les aspects administratifs liés à la détention d’actions étrangères (langue, fiscalité, change). La banque dépositaire conserve les actions réelles dans le pays d’origine et émet en contrepartie les ADR aux investisseurs. Ces certificats donnent droit aux mêmes avantages économiques que les actions sous-jacentes (dividendes, droits de vote éventuels selon la structure choisie).

En revanche, une action ordinaire cotée directement à New York, comme celles que TotalEnergies prévoit d’introduire en remplacement de ses ADR, est le titre réel de la société, et non plus un certificat. Pour les investisseurs américains, cela supprime un intermédiaire (la banque dépositaire) et facilite encore l’accès, car les actions ordinaires bénéficient d’une liquidité et d’une transparence accrues, avec les mêmes droits que les actionnaires européens.

TotalEnergies, comme de nombreuses autres multinationales, est cotée sur plusieurs places dans le monde. La principale différence entre les lignes de cotation est la liquidité. En France par exemple, 5 millions d'actions TotalEnergies sont échangées chaque jour en moyenne. La ligne de cotation londonienne représente en revanche que 175 000 actions quotidiennes. A New York, les ADR représentent environ 1,3 millions de certificats échangés par jour en moyenne. TotalEnergies espère bien faire grimper ce chiffre en transformant les ADR en actions ordinaires.