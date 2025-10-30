TotalEnergies a fait état jeudi matin de résultats de troisième trimestre en baisse, pénalisés par le recul des cours du Brent et du gaz, un repli qui a plus que compensé la croissance de sa production, mais le groupe énergétique a également mis en évidence une diminution de sa dette.
Avec un prix moyen du Brent de 69,1 dollars le baril, contre 80,3 dollars l'an dernier, et un prix de gaz de 5,50 dollars, à comparer avec 5,78 dollars un an plus tôt, le bénéfice net ajusté a reculé à 3,98 milliards de dollars, contre 4,07 milliards il y a un an, un chiffre globalement en ligne avec le consensus.
La deuxième compagnie pétrolière européenne par la capitalisation boursière, derrière Shell, a pourtant vu sa production d'hydrocarbures progresser de 4% sur un an, à près de 2,51 millions de barils équivalent pétrole par jour, contre 2,41 millions au troisième trimestre 2024.
Le groupe souligne dans son communiqué que sa dette nette a reculé à 24,55 milliards à la fin du trimestre, contre 25,93 milliards à la fin juin, donnant un ratio d'endettement de 17,3% en amélioration de 0,6 point de pourcentage par rapport au deuxième trimestre 2025, à la faveur de la contribution positive de son besoin en fonds de roulement.
Compte tenu de cette dynamique favorable, il précise que le niveau d'endettement à la fin 2025 est anticipé entre 15% et 16%.
Sa production d'hydrocarbures au quatrième trimestre est, elle, attendue entre 2,525 et 2,575 millions de barils équivalent pétrole par jour, en croissance de plus de 4% par rapport au quatrième trimestre 2024, à la faveur du redémarrage d'un projet dans le GNL.
La compagnie confirme par ailleurs que ses investissements nets devraient être en ligne avec sa prévision annuelle, comprise entre 17 et 17,5 milliards de dollars.
La société ajoute en outre avoir décidé la distribution d'un troisième acompte sur dividende de 0,85 euro par action au titre de l'exercice 2025, en hausse de près de 7,6% par rapport à 2024, et au même niveau que les précédents acomptes, auquel viendront s'ajouter des rachats d'actions pouvant atteindre 1,5 milliard d'euros sur le quatrième trimestre 2025.
Enfin, la première cotation très attendue de ses actions ordinaires à la Bourse de New York est prévue le 8 décembre.
Aux alentours de 9h30, le titre TotalEnergies cédait 1,3%, alors que l'indice CAC 40 reculait de 0,1%.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
