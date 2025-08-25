TotalEnergies : premiers volumes de CO2 stockés avec Equinor

Equinor annonce que les premiers volumes de CO2 ont été injectés et stockés avec succès dans le réservoir situé à 2.600 mètres sous le fond marin de à Northern Lights.



La coentreprise Northern Lights est détenue à parts égales par Equinor, Shell et TotalEnergies.



La première installation de transport et de stockage de CO2 par des tiers au monde est désormais opérationnelle, contribuant ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre en Europe indique le groupe.



Le CO2 est transporté par bateau depuis l'usine de ciment de Heidelberg Materials à Brevik. Le CO2 est ensuite déchargé et transporté par un pipeline de 100 kilomètres et injecté dans le réservoir d'Aurora sous les fonds marins de la mer du Nord.



Equinor, en tant que prestataire de services techniques (TSP), a été responsable de la construction de l'installation d'Øygarden et des installations offshore pour le compte de la coentreprise Northern Lights, et aura également la responsabilité opérationnelle de l'usine de CO2.



Le début de l'injection de CO2 achève la phase 1 du développement, qui a une capacité totale de 1,5 million de tonnes de CO.2 par an (MTPA).



Les propriétaires de Northern Lights ont pris la décision finale d'investissement pour la phase 2 du développement, qui augmentera la capacité de transport et de stockage à un minimum de 5 millions de tonnes de CO2 par an.



' Avec CO2 Stockés en toute sécurité sous le fond marin, nous franchissons une étape importante. Cela démontre la viabilité du captage, du transport et du stockage du carbone en tant qu'industrie évolutive. Avec le soutien du gouvernement norvégien et en étroite collaboration avec nos partenaires, nous avons réussi à transformer ce projet du concept à la réalité ', a déclaré Anders Opedal, DG d'Equinor.



Equinor a l'ambition d'avoir une capacité de transport et de stockage de CO2 de 30 à 50 millions de tonnes par an d'ici 2035.