TotalEnergies prend 10% de la concession de Bab Gas Cap à Abou Dabi
TotalEnergies a signé son entrée dans la concession de Bab Gas Cap à Abou Dabi, avec une participation de 10%, aux côtés d'ADNOC (60%), bp (10%), CNPC (8%), JODCO/INPEX (5%), ZhenHua (4%) et GS Energy (3%). Cette nouvelle concession, opérée par ADNOC Onshore, permettra aux partenaires de développer les vastes ressources du dôme de gaz du champ onshore de Bab, avec une capacité de production cible de 1,5 milliards de pieds cube par jour.
Elle s'inscrit dans la continuité du renouvellement en 2015 pour 40 ans de la concession à huile Onshore (ex. ADCO).
TotalEnergies, aux côtés d'ADNOC et de ses partenaires, a depuis oeuvré à faire émerger le développement de Bab Gas Cap, qui constitue une opportunité de croissance significative. Ce projet s'inscrit également dans la stratégie d'Abou Dabi visant à renforcer à la fois sa production de liquides à partir des condensats et sa production de gaz, tout en consolidant sa chaîne de valeur dans le GNL, notamment à travers le projet Ruwais LNG, dans lequel TotalEnergies détient également une participation de 10%.
TotalEnergies est présente aux Émirats arabes unis depuis 87 ans. C'est aujourd'hui la première entreprise étrangère active dans le pays, présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie.
Dans le secteur de l'Amont, grâce à son partenariat de longue date avec la compagnie nationale ADNOC, TotalEnergies détient des participations dans la quasi-totalité des principales concessions et figure parmi les principaux contributeurs à la production d'hydrocarbures de la Compagnie, avec 393 000 bep/j en 2025.
Le géant pétrolier aux Émirats intervient également sur l'ensemble de la chaîne de valeur du gaz naturel et du GNL. La Compagnie détient notamment 5% dans ADNOC LNG, qui valorise le gaz associé issu d'ADNOC Offshore pour produire du GNL, du GPL et des condensats. En juillet 2024, elle a renforcé sa position en acquérant une participation de 10% dans le projet Ruwais LNG, qui comprend une nouvelle usine de liquéfaction avec deux trains électriques totalisant une capacité de 9,6 Mt/an.
TotalEnergies poursuit par ailleurs le développement de ses activités dans les énergies renouvelables aux Émirats arabes unis, notamment dans la production solaire décentralisée. La Compagnie est également un acteur majeur de la production et de la distribution de lubrifiants, avec une usine de blending approvisionnant l'ensemble de la région du Moyen-Orient.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,3%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2025, de 14 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (39,1%) : exploitation, à fin 2025, de 12 775 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (9,7%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (5%) : notamment gaz naturel liquéfié (43,9 millions de tonnes vendus en 2025), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,8%) : 2,5 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2025 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (22,8%), Europe (45%), Afrique (10%), Amérique du Nord (7,2%) et autres (15%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.