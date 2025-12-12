TotalEnergies annonce prolonger son partenariat avec la Section Paloise Béarn Pyrénées jusqu'en 2032, "confirmant ainsi une collaboration historique et ambitieuse, portée par un attachement commun au territoire béarnais", avec ce club de rugby.

Historiquement lié au bassin de Lacq, le groupe pétro-gazier rassemble plus de 2500 collaborateurs au sein du Centre Scientifique et Technique Jean Féger (CSTJF) de Pau, pôle d'excellence en recherche et expertises multi-énergies.

A cette occasion, TotalEnergies fait part de la pose de la première pierre ce jour, au stade du Hameau, du futur Centre de Performance de l'équipe professionnelle et du Centre de Formation de la Section, qui ouvrira ses portes à la rentrée 2026.

Soutenu notamment par le groupe et baptisé "HonhaCamp - TotalEnergies", cet ensemble comprendra un bâtiment de 3000 m², un terrain synthétique couvert sous halle, un terrain d'entraînement naturel renforcé et une brasserie ouverte au public.