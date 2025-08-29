TotalEnergies : protocole d'accord avec le taïwanais Xing Mobility dans les systèmes de batterie



















TotalEnergies a annoncé vendredi la signature d'un protocole d'accord avec le groupe taïwanais Xing Mobility en vue de promouvoir ensemble des systèmes immersifs de refroidissement de batterie destinés aux applications électrifiées dans l'industrie.



Dans un communiqué, les deux partenaires indiquent que leur collaboration démarrera dans le domaine de l'électrification des navires avec l'objectif d'accélérer l'adoption de technologies de refroidissement de nouvelle génération dans les solutions marines certifiées en Europe, ainsi que dans des systèmes de stockage d'énergie.



Le partenariat sera ensuite étendu à d'autres secteurs, notamment le stockage d'énergie stationnaire, la mobilité et l'alimentation de secours pour les centres de données dédiés à l'IA.



Cet accord est censé réunir l'expertise de TotalEnergies Lubrifiants dans le domaine des fluides avancés et des solutions énergétiques avec la technologie de batteries à refroidissement par immersion de Xing Mobility, initialement développée pour les voitures de sport électriques à hautes performances mais aujourd'hui commercialisée pour des applications plus larges dans la mobilité électrique ou le stockage d'énergie.









































































