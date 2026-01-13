Le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a exprimé sa réserve quant à un retour rapide de son groupe au Venezuela, estimant que les conditions actuelles ne sont pas réunies pour relancer des investissements significatifs dans le pays. Lors d'une intervention à Abou Dhabi, il a rappelé que le Venezuela nécessitait un cadre réglementaire clair et stable pour attirer à nouveau les grandes compagnies pétrolières internationales.
TotalEnergies, qui a quitté le pays en 2021, considère que les défis techniques et financiers restent majeurs. La reprise de la production de pétrole lourd implique des coûts élevés, tant pour les infrastructures de transport que pour le traitement des émissions de gaz à effet de serre. Pouyanné a estimé qu'ajouter un million de barils par jour nécessiterait jusqu'à 100 milliards de dollars d'investissement, un seuil difficilement atteignable dans les conditions actuelles.
Cette déclaration intervient alors que le débat sur la relance pétrolière vénézuélienne s'intensifie, notamment aux États-Unis. L'ancien président Donald Trump a récemment exhorté les groupes américains à investir massivement dans le pays, tout en critiquant la frilosité d'ExxonMobil, dont le PDG juge le Venezuela "non investissable" sans réformes profondes. De son côté, TotalEnergies privilégie une approche prudente et conditionne toute décision future à une évolution significative de l'environnement local.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
