TotalEnergies prudent face à un retour au Venezuela

Le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a exprimé sa réserve quant à un retour rapide de son groupe au Venezuela, estimant que les conditions actuelles ne sont pas réunies pour relancer des investissements significatifs dans le pays. Lors d'une intervention à Abou Dhabi, il a rappelé que le Venezuela nécessitait un cadre réglementaire clair et stable pour attirer à nouveau les grandes compagnies pétrolières internationales.



TotalEnergies, qui a quitté le pays en 2021, considère que les défis techniques et financiers restent majeurs. La reprise de la production de pétrole lourd implique des coûts élevés, tant pour les infrastructures de transport que pour le traitement des émissions de gaz à effet de serre. Pouyanné a estimé qu'ajouter un million de barils par jour nécessiterait jusqu'à 100 milliards de dollars d'investissement, un seuil difficilement atteignable dans les conditions actuelles.



Cette déclaration intervient alors que le débat sur la relance pétrolière vénézuélienne s'intensifie, notamment aux États-Unis. L'ancien président Donald Trump a récemment exhorté les groupes américains à investir massivement dans le pays, tout en critiquant la frilosité d'ExxonMobil, dont le PDG juge le Venezuela "non investissable" sans réformes profondes. De son côté, TotalEnergies privilégie une approche prudente et conditionne toute décision future à une évolution significative de l'environnement local.