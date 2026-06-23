L'essentiel :

- TotalEnergies a réalisé des achats d'actions propres entre le 15 et le 19 juin 2026.

- Le volume total acquis s'élève à 1 872 668 titres.

- Le montant total des transactions atteint 134 999 829,01 euros.



TotalEnergies SE a annoncé les détails de ses achats d'actions propres effectués du 15 au 19 juin 2026, dans le cadre des autorisations accordées par l'Assemblée générale du 29 mai 2026. Ces opérations ont été réalisées conformément à la réglementation en vigueur sur les rachats d'actions.



Durant cette période, le groupe a acquis un total de 1 872 668 actions à un prix pondéré moyen journalier d'environ 72,09 euros par action. Le montant global des transactions s'élève à 134 999 829,01 euros. Les achats ont été effectués sur les marchés XPAR et CEUX (Cboe Europe).



Les volumes journaliers varient entre 320 621 et 335 569 titres sur le marché XPAR, et entre 39 929 et 50 000 titres sur le marché CEUX. Les prix d'acquisition journaliers oscillent entre 70,96 euros et 73,11 euros selon les jours et les marchés.



TotalEnergies rappelle que ces opérations s'inscrivent dans le cadre de sa stratégie d'entreprise et que les informations communiquées respectent les exigences réglementaires en matière de transparence des transactions sur actions propres.



Consultez le communiqué complet sur Zonebourse : TotalEnergies SE : Déclaration des Transactions sur Actions Propres | Zonebourse



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