TotalEnergies annonce contester catégoriquement une plainte déposée auprès du Parquet national anti-terroriste pour 'complicité de crimes de guerre' au Mozambique, jugeant infondées ces allégations. Le groupe assure que le site Mozambique LNG avait d'ailleurs été intégralement évacué en avril 2021, soit avant la période visée par les accusations.
Il indique en effet qu'après l'attaque de Palma en mars 2021, Mozambique LNG a évacué son personnel, tandis que l'armée mozambicaine prenait le contrôle du site d'Afungi, de l'aéroport et du port et s'employait à restaurer la sécurité dans la région.
TotalEnergies indique par ailleurs que depuis plusieurs années, et bien avant que le projet Mozambique LNG ne soit lancé, la province du Cabo Delgado est en proie à de violents conflits dus à des groupes islamistes.
Pour rappel, le Centre européen pour les droits constitutionnels et humains (ECCHR) a déposé plainte contre TotalEnergies pour complicité de crimes de guerre, torture et disparition forcée en début de semaine, arguant que que TotalEnergies connaissait les violations graves depuis 2020 mais avait maintenu son appui logistique et financier.
Clara Gonzales, de l'ECCHR, estime de son côté que 'TotalEnergies savait que les forces armées mozambicaines étaient accusées de violations systématiques des droits humains'.
TotalEnergies progresse actuellement plus de 1% à Paris.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
