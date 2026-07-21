TotalEnergies renforce sa production de gaz à long terme à Abu Dhabi
TotalEnergies annonce la décision finale d'investissement (FID) pour le développement Umm Shaif Gas Cap, au sein de la concession offshore Umm Shaif et Nasr. La compagnie y détient une participation de 20% aux côtés d'ADNOC (60%), CNPC (10%) et Eni (10%), avec ADNOC Offshore comme opérateur.
Le projet permettra de produire, d'ici 2030, plus de 600 millions de pieds cubes de gaz par jour tout en maximisant la récupération des condensats, grâce au développement des ressources du dôme de gaz situé au-dessus des réservoirs pétroliers du champ.
En s'appuyant sur les synergies avec les installations offshore existantes et l'électricité propre fournie par le réseau des Emirats arabes unis, Umm Shaif Gas Cap est conçu pour minimiser les coûts et limiter les émissions.
Le projet présente par ailleurs le potentiel de porter à l'avenir la production de gaz jusqu'à 1,5 milliard de pieds cubes par jour, soutenant ainsi la stratégie de croissance de gaz à long terme des Emirats arabes unis.
Dans la continuité de l'attribution en 2018 de la concession Umm Shaif et Nasr pour une durée de 40 ans, ce développement illustre à nouveau le rôle de TotalEnergies comme leader technique de la concession, aux côtés d'ADNOC et de ses partenaires. Il contribuera à valoriser des ressources additionnelles d'Umm Shaif et à renforcer la chaîne de valeur intégrée du gaz des Emirats arabes unis.
"Nous sommes heureux de franchir cette étape importante aux côtés d'ADNOC et de nos partenaires. Après l'attribution récente de la concession Bab Gas Cap, cette décision finale d'investissement marque une nouvelle étape importante dans le développement des ressources gazières significatives d'Abu Dhabi. Ce développement contribuera à la production Amont de TotalEnergies au-delà de 2030 grâce à des ressources à bas coûts et à faibles émissions", a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,3%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2025, de 14 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (39,1%) : exploitation, à fin 2025, de 12 775 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (9,7%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (5%) : notamment gaz naturel liquéfié (43,9 millions de tonnes vendus en 2025), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,8%) : 2,5 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2025 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (22,8%), Europe (45%), Afrique (10%), Amérique du Nord (7,2%) et autres (15%).
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.