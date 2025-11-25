TotalEnergies annonce la démobilisation de son terminal méthanier flottant (FSRU) du Havre, mis en service en 2022 à la demande des autorités pour renforcer la sécurité d'approvisionnement en gaz durant la crise provoquée par l'effondrement des importations russes.
Utilisé comme "filet de sécurité" pour absorber d'éventuels pics hivernaux ou tensions géopolitiques, le FSRU n'a finalement pas été sollicité, une situation confirmée par le Tribunal administratif de Rouen dans une décision du 16 octobre 2025.
Les conditions d'approvisionnement en gaz s'étant stabilisées en France et en Europe, le dispositif est désormais jugé inutile.
TotalEnergies, 3e acteur mondial du GNL avec 40 Mt vendues en 2024, poursuit par ailleurs son ambition d'accroître de 50% sa production et ses achats long-terme de GNL d'ici 2030, tout en réduisant les émissions de carbone et de méthane de la filière.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
