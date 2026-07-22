TotalEnergies : retour du prix plafond sur l'essence et le diesel en France

Compte tenu de la reprise du conflit au Moyen-Orient et de la nouvelle hausse des prix internationaux des produits pétroliers, et conformément à ses engagements, TotalEnergies réinstaure la politique de plafonnement qui était en vigueur jusqu'en juin 2026. L'essence est plafonnée à 1,99 euro/litre et le diesel à 2,25 EUR/litre. Ces tarifs seront appliqués dans l'ensemble des stations-service en France métropolitaine.

En outre, comme annoncé le 30 juin dernier, TotalEnergies renouvellera ses opérations exceptionnelles lors des week-ends de grands départs de l'été dans ses stations-service autoroutières, avec un plafonnement à 1,99 EUR/litre sur l'essence et le diesel.



Un plafond à 1,99 EUR/litre sur tous les carburants pour les clients Electricité & Gaz en 2026



Les clients TotalEnergies Electricité & Gaz inscrits à "l'avantage carburant" bénéficient d'un plafond privilégié à 1,99 EUR/litre, pour le diesel et pour l'essence, pour toute l'année 2026. Le montant de la remise correspondante à "l'avantage carburant" est visible sur le ticket de caisse à l'issue de la transaction. Cette mesure est également valable pour tous les nouveaux clients particuliers qui souscriront un contrat d'électricité et/ou de gaz chez TotalEnergies.





