TotalEnergies : retour du prix plafond sur l'essence et le diesel en France
Compte tenu de la reprise du conflit au Moyen-Orient et de la nouvelle hausse des prix internationaux des produits pétroliers, et conformément à ses engagements, TotalEnergies réinstaure la politique de plafonnement qui était en vigueur jusqu'en juin 2026. L'essence est plafonnée à 1,99 euro/litre et le diesel à 2,25 EUR/litre. Ces tarifs seront appliqués dans l'ensemble des stations-service en France métropolitaine.
En outre, comme annoncé le 30 juin dernier, TotalEnergies renouvellera ses opérations exceptionnelles lors des week-ends de grands départs de l'été dans ses stations-service autoroutières, avec un plafonnement à 1,99 EUR/litre sur l'essence et le diesel.
Un plafond à 1,99 EUR/litre sur tous les carburants pour les clients Electricité & Gaz en 2026
Les clients TotalEnergies Electricité & Gaz inscrits à "l'avantage carburant" bénéficient d'un plafond privilégié à 1,99 EUR/litre, pour le diesel et pour l'essence, pour toute l'année 2026. Le montant de la remise correspondante à "l'avantage carburant" est visible sur le ticket de caisse à l'issue de la transaction. Cette mesure est également valable pour tous les nouveaux clients particuliers qui souscriront un contrat d'électricité et/ou de gaz chez TotalEnergies.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,3%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2025, de 14 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (39,1%) : exploitation, à fin 2025, de 12 775 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (9,7%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (5%) : notamment gaz naturel liquéfié (43,9 millions de tonnes vendus en 2025), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,8%) : 2,5 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2025 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (22,8%), Europe (45%), Afrique (10%), Amérique du Nord (7,2%) et autres (15%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.