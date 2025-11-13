TotalEnergies annonce un partenariat avec DelAgua visant à distribuer en un an 200 000 cuisinières améliorées à plus de 800 000 Rwandais. Ce projet soutient l'objectif national d'accès universel au clean cooking d'ici 2030 et contribue à réduire les émissions de fumée de 81% et la consommation de bois de 71%.

Le programme devrait éviter l'émission de plus de 2,5 millions de tonnes d'équivalent CO2 sur dix ans. Les crédits-carbone générés, certifiés par VERRA puis par l'Accord de Paris (article 6.4), seront utilisés à partir de 2030 pour compenser les émissions résiduelles directes de la société.

Arnaud Le Foll, Directeur New Business - Neutralité Carbone de TotalEnergies, souligne que ce projet illustre l'ambition du groupe d'offrir une énergie plus durable et accessible, tout en ayant un impact positif sur la santé et l'égalité des genres.