TotalEnergies et TES indiquent avoir signé un accord avec Osaka Gas, Toho Gas et Itochu, portant sur le développement et l'opération du projet Live Oak, dans lequel les trois entreprises japonaises détiendront ensemble une participation totale de 33,3%.
Lancé par TotalEnergies et TES, qui conserveront respectivement une participation de 33,35%, ce projet vise à développer une unité de production d'e-gaz ou gaz naturel électrique à échelle industrielle dans l'Etat américain du Nebraska.
Obtenu à partir d'hydrogène renouvelable et de CO2, l'e-gaz s'intègre facilement à toutes les infrastructures existantes du GNL (liquéfaction, transport, regazéification et distribution), sans modification à apporter aux équipements du consommateur.
Les partenaires préparent à présent la phase d'études d'ingénierie, avec des capacités visées d'environ 250 MW pour l'électrolyse et 75 000 tonnes par an pour la méthanation. La production devrait démarrer d'ici 2030 sous réserve de la décision finale d'investissement en 2027.
L'e-NG sera principalement enlevé par Osaka Gas et Toho Gas afin d'être exporté vers le Japon. Ce projet contribuera à l'objectif des majors du secteur gazier japonais d'injecter 1 % de gaz neutre en carbone (tel que l'e-gaz) dans le réseau d'ici 2030.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
