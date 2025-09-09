TotalEnergies signe un accord pour la livraison de GNL en Corée du Sud

TotalEnergies et KOGAS, la compagnie nationale sud-coréenne de gaz naturel, annoncent la signature d'un accord pour la livraison annuelle en Corée du Sud de 1 million de tonnes (Mt) de GNL pendant 10 ans, à partir de fin 2027.



Ce contrat porte à 3 Mt par an à partir de 2028 le volume de GNL fourni par TotalEnergies à KOGAS, actuellement 1er importateur mondial de GNL.



Ces volumes additionnels de GNL alimenteront ensuite les industriels, entreprises et ménages coréens.



' Cet accord permet à TotalEnergies de sécuriser des débouchés à long terme en Asie, en cohérence avec la croissance de son approvisionnement en GNL, notamment en provenance des États-Unis ', a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.