TotalEnergies et KOGAS, la compagnie nationale sud-coréenne de gaz naturel, annoncent la signature d'un accord pour la livraison annuelle en Corée du Sud de 1 million de tonnes (Mt) de GNL pendant 10 ans, à partir de fin 2027.
Ce contrat porte à 3 Mt par an à partir de 2028 le volume de GNL fourni par TotalEnergies à KOGAS, actuellement 1er importateur mondial de GNL.
Ces volumes additionnels de GNL alimenteront ensuite les industriels, entreprises et ménages coréens.
' Cet accord permet à TotalEnergies de sécuriser des débouchés à long terme en Asie, en cohérence avec la croissance de son approvisionnement en GNL, notamment en provenance des États-Unis ', a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.
TotalEnergies signe un accord pour la livraison de GNL en Corée du Sud
Publié le 09/09/2025 à 11:44
Partager
+3,53 %
+1,27 %
© Zonebourse.com - 2025
Partager