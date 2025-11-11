TotalEnergies, opérateur avec une participation de 40%, annonce la signature d'un contrat de partage de production pour le bloc S4 avec le ministère des Ressources naturelles du Guyana, aux côtés de ses partenaires QatarEnergy (35%) et Petronas (25%).
Ce bloc, attribué lors du cycle d'appels d'offres 'Guyana 2022 Licensing Round', couvre une superficie de 1788 km², située à 50-100 km des côtes.
Le programme de travail initial prévoit une acquisition de données sismiques 3D sur 2000 km².
Nicola Mavilla, directeur Exploration de TotalEnergies, souligne que ce projet 's'inscrit dans la stratégie d'exploration de ressources significatives, à faible coût et faibles émissions', tout en renforçant les partenariats du groupe avec QatarEnergy et Petronas.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (43,6%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2024, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (38,8%) : exploitation, à fin 2024, de 13 148 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (10,3%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (4,6%) : notamment gaz naturel liquéfié (39,8 millions de tonnes vendus en 2024), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,6%) : 2,4 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23%), Europe (41,5%), Afrique (10,2%), Amérique du Nord (8,4%) et autres (16,9%).
